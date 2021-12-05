Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarını tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri ve adreslerini belirlediği 7 şüpheliye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 75 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram eroin, 2 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 280 lira ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
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