Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan karanfilli Öğretmenler Günü kutlaması
[Fotoğraf: İHA]
Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde, jandarma ekipleri Öğretmenler Günü’nü öğretmenlere karanfil dağıtarak kutladı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Şabanözü İlçesinde Büyükyakalı İlkokulunu ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlere karanfil hediye edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Çankırı
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