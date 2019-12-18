Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi (JSGA) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, Ã¼lkede jandarma sorumluluÄŸundaki bÃ¶lgede, 2008-2017 dÃ¶neminde 687 kadÄ±n, cinayete kurban gitti.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, JSGA BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± AraÅŸtÄ±rma Merkezleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, jandarma sorumluluk bÃ¶lgesinde 2008-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda iÅŸlenen kadÄ±n cinayetleri analiz edildi. Analiz sonucu elde edilen tespitler, "Jandarma Sorumluluk SahasÄ±ndaki KadÄ±n Cinayetlerinin Analizi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda raporlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Rapora gÃ¶re, TÃ¼rkiye yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 92'sine, nÃ¼fusun ise yÃ¼zde 14'Ã¼ne tekabÃ¼l eden jandarma kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde, 2008'de 83, 2009'da 56, 2010'da 68, 2011'de 62, 2012'de 50, 2013'te 57, 2014'te 57, 2015'te 90, 2016'da 57 ve 2017'de 62 kadÄ±n cinayeti vakasÄ± yaÅŸandÄ±. Toplam 642 kadÄ±n cinayeti vakasÄ±nda, 687 kadÄ±n, 805 zanlÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Katil zanlÄ±larÄ±ndan 58'inin kadÄ±n, 747'sinin erkek olduÄŸu tespit edildi.

ÅžÃ¼pheli ile maÄŸdur arasÄ±ndaki iliÅŸki tÃ¼rÃ¼ne olay bazÄ±nda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda cinayet zanlÄ±larÄ±nÄ±n 286'sÄ± eÅŸ, 78'i sevgili, 66'sÄ± diÄŸer akraba, 54'Ã¼ diÄŸer ÅŸÃ¼pheliler, 42'si erkek evlat, 31'i kardeÅŸ, 30'u eski eÅŸ, 21'i baba, 9'u dini nikahlÄ± eÅŸ, 8'i anne, 7'si kÄ±z evlat, 6'sÄ± tek taraflÄ± takip eden ÅŸÃ¼pheli ve 5'i komÅŸu olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Bu verilere gÃ¶re, sÌ§Ã¼phelilerin yÃ¼zde 57'si magÌ†durun esÌ§i veya sevgilisi oldu.

Ä°zmir ilk sÄ±rada

Jandarma bÃ¶lgesinde en Ã§ok kadÄ±n cinayetinin iÅŸlendiÄŸi iller arasÄ±nda Ä°zmir, Antalya, Bursa, Mersin ve MuÄŸla Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. 2008-2017 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan 10 yÄ±lda Ä°zmir'de 26, Antalya'da 24, Bursa'da 23, Mersin'de 23 ve MuÄŸla'da 23 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SÃ¶z konusu yÄ±llarda Bayburt, EskiÅŸehir, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Tunceli'de kadÄ±n cinayeti yaÅŸanmadÄ±. NÃ¼fusa oranla en fazla kadÄ±n cinayeti meydana gellen iller ise UsÌ§ak, IÌ‡stanbul, NevsÌ§ehir, Giresun ve IÄŸdÄ±r oldu.

Cinayete kurban giden kadÄ±nlarÄ±n en Ã§ok 19, 22, 23, 30 ve 32, katil zanlÄ±larÄ±nÄ±n ise 26, 27, 28, 30 ve 33 yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Olaylardan 193'Ã¼nde av tÃ¼feÄŸi, 157'sinde tabanca, 124'Ã¼nde bÄ±Ã§ak, 11'inde piyade tÃ¼feÄŸi, 7'sinde balta, 6'sÄ±nda kesici alet, 6'sÄ±nda sopa kullanÄ±ldÄ±.

"Yasal duÌˆzenlemeler goÌˆzden gecÌ§irilmeli"

Raporda, TÃ¼rkiye'de kadÄ±n cinayetlerinin artÄ±sÌ§ egÌ†iliminde oldugÌ†u, bu nedenle yasal dÃ¼zenlemelerin gÃ¶zden geÃ§irilmesinin faydalÄ± olacagÌ†Ä± vurgulandÄ±.

KadÄ±na yÃ¶nelik sÌ§iddet konusundaki toplumsal farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen raporda, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ulusal mevzuattaki dÃ¼zenlemeler, her ne kadar arzu edilen etkiyi henÃ¼z sagÌ†layamamÄ±sÌ§sa da kendine has kÃ¼ltÃ¼rel, toplumsal ve psikolojik sÌ§artlar iÃ§inde gerÃ§eklesÌ§en kadÄ±na yÃ¶nelik sÌ§iddet ve Ã¶zellikle Ã¶ldÃ¼rme olaylarÄ± konusunda, daha kapsamlÄ± ve saha arasÌ§tÄ±rmalarÄ± ile desteklenen Ã§alÄ±sÌ§malara ihtiyaÃ§ duyuldugÌ†u bir gerÃ§ektir. BÃ¶ylece ulusal mevzuat dÄ±sÌ§Ä±nda, farklÄ± sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel ve ekonomik degÌ†isÌ§kenleri iÃ§eren arasÌ§tÄ±rmalardan elde edilecek sonuÃ§lara dayanarak, alÄ±nacak tedbirlerin Ã§ok daha etkili sonuÃ§lar yaratacagÌ†Ä± dÃ¼sÌ§Ã¼nÃ¼lmektedir."

Raporda, kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik dÃ¼nyada ve TÃ¼rkiye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu sorunla mÃ¼cadelesine iliÅŸkin faaliyetlerine de yer verildi.



Kaynak: AA