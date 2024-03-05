Jandarmadan 183 öğrenciye 'Siber zorbalık' eğitimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimler aralıksız devam ediyor.



Bu çerçevede ekipler, Efeler ilçesi Yılmazköy Ortaokulu'nda eğitim gerçekleştirdi. Okuldaki 183 ortaokul öğrencisiyle bir araya gelen jandarma ekipleri, 183 öğrenci ve 9 eğiticiye 'Suçtan Korunma, Kişisel Güvenlik, Çevre ve Doğa Sevgisi, Siber ve Akran Zorbalığı' konularında bilgilendirme yaparak eğitim verdi. Keyifli bir şekilde geçen eğitimlerin sonunda öğrencilere Çocuk Dergisi hediye edildi. Yıl boyunca öğrencilere yönelik gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceği öğrenildi.