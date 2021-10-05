Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma personelleri Dünya Çocuk Günü ile Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında özel gereksinimli 8 çocuğa hayvan barınağını gezdirdi.

Jandarma personelleri daha sonda çocuklarla Battalgazi At Çiftliğine gitti. Ziyarette, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki gösteri köpeklerinin yetenekleri izlendi.