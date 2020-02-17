Alınan bilgiye göre, Kavak köyünde önleyici kolluk devriyesi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçla seyir halindeyken yol kenarında yırtıcı kuş gördü.

Kuşun yanına giden jandarma görevlileri, yaralı olduğunu farkettikleri kuşu, Arhavi Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğan olduğu belirlenen kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.