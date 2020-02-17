Cankurtaran Mahallesi Terbıyık Sokağı üzerindeki riskli yapı statüsünde olan 2 bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı.

Tarihi Çeşme ve duvar üzerine daha önce inşa edilen iki yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatıyla Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başlandı.