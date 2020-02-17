Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih'de 2 riskli yapının yıkımına başlandı
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamulaştırılan riskli yapıların yıkımına başlandı.
Cankurtaran Mahallesi Terbıyık Sokağı üzerindeki riskli yapı statüsünde olan 2 bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı.
Tarihi Çeşme ve duvar üzerine daha önce inşa edilen iki yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatıyla Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başlandı.
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