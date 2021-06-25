Küre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler Beyalan köyünde devriye görevi icra ederken, köy sakinlerinden 12 yaşındaki Kader Er, askerlere meyve ikram etti.

Er'in bisikleti olmadığını öğrenen devriyede görevli personel, aldıkları bisikleti köye götürerek çocuğa hediye etti.

Bisikleti gören Er, jandarma personeline teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi.