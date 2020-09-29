Haber Giriş: Kaynak: AA
İznik'te balkondan düşen yaşlı adam yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İznik ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki balkondan düşen kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karahan Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan alzaymır hastası Hasan Tay (78), balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybedip bahçeye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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