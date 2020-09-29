İzmir'in Bornova ilçesinde alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi 5460 sokakta bulunan 3 katlı binada, Yasin Yaşar'a ait teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı.

O sırada dairede ailesiyle beraber uyuyan Yaşar, binayı terk etti.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda, evde maddi hasar meydana geldi.