Darıca sahilinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin 3. etabıyla birlikte binlerce balık yavrusunu denizle buluşturduklarını ve İzmit Körfezi'nde balık popülasyonunun arttığını söyledi.

Körfezin sürekli denetlendiğini ve temizlendiğini, açıklarda yunusların yüzdüğünü belirten Büyükakın, şöyle konuştu:

"İlimizde 6 mavi bayraklı plajımız var. Sahillerde bizlere şov yapan yunuslardan denizlerimizin temiz olduğunu görebiliyoruz. Körfezin temizlenmesiyle buradaki ekoçeşitlilikte artışlar oldu. Balıklandırma projemiz kapsamında daha önceden denize bıraktıklarımız yavru balıklardı. Şimdi buradan bırakacağımız balıklar ise 600 ve 400 gram civarında. Buradaki çalışmamızla körfezimizdeki çeşitliliği arttırıyoruz."

"Körfezimize acımayana biz de acımıyoruz"

Başkan Büyükakın, körfezi kirletenlere göz açtırmadıklarını ifade ederek, "Son 14 cezanın bedeli 13 milyon lira oldu. Körfezimize acımayana biz de acımıyoruz. Deniz uçağımızla körfezimizi korumaya devam edeceğiz. Gelecekte çocuklarımızın gurur duyduğu bir şehrimiz olacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetim ve Balıkçılık Yapıları Dairesi Başkanı Mahir Kanyılmaz da vatandaşların sağlıklı ve dengeli şekilde su ürünlerine ulaşmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer yetkililer, proje kapsamında markalanan çipura, levrek ve kalkanları denize bıraktı.