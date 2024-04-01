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Güncel
DHA 01.04.2024 13:05

İzmir'de yangın: 1 ölü

İzmir'de 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, elindeki sigaranın halıya düşmesi sonucu çıkan yangında Alzheimer hastası Hakkı Zeki Koçeli yaşamını yitirdi, evde bulunan 3 kişi ise dumandan etkilendi.

İzmir'de yangın: 1 ölü

Yangın, saat 02.00 sıralarında Bornova ilçesi Ergene Mahallesi 523 sokaktaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. İddiaya göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hakkı Zeki Koçeli'nin elinden düşürdüğü yanan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı.

Evden duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma kapsamında; evde bulunan İsa Koçeli, Hatice Koçeli ve Büşra Koçeli daireden çıkarılırken, yangın söndürme çalışmaları sırasında Hakkı Zeki Koçeli'nin tamamen yanmış cesedine ulaşıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından evdeki yangın tamamen söndürüldü.

Dumandan etkilenen İsa Koçeli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Büşra ve Hatice Koçeli ise ambulansta tedavi edildi.

Olayda yanarak yaşamını yitiren Hakkı Zeki Koçeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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