Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ödemiş'ten Kiraz yönüne giden M.K yönetimindeki otomobil ile Gereli Mahallesinden yola çıkan Mehmetcan D. yönetimimdeki motosiklet çarpıştı.
Kazada ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine daha sonra da Ege Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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