Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.
Polis ekipleri 17 ayrı hırsızlık suçundan aranan A.A'yı teknik ve fiziki takibe aldı.
Çalışma sonucu yakalanan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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