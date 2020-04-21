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İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İbrahim Öz (45) yönetimindeki 35 AH 5740 plakalı otomobil, İzmir-Turgutlu karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şerite geçerek bariyere çarptı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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