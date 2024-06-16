İzmir'de tartıştığı çocuk tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Hasan Mahallesi'nde 15 yaşındaki H.Ç.Ç, babası İ.U.Ç'nin evinde, eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartıştı.

U.E.Y, yaşıtı olan kızı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Birimi ekipleri, U.E.Y'yi suç aleti bıçakla gözaltına aldı.

Öte yandan savcının talimatıyla hayatını kaybeden kız çocuğunun babası İ.U.Ç. de gözaltına alındı.

U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğünü bu nedenle bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrılması nedeniyle yalnız yaşadığını, kızının annesi ile yaşadığını, kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini söylediğini, eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarıya çıktığını, döndüğünde ise kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtildi.