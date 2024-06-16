Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.06.2024 12:19

İzmir'de tartıştığı çocuk tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan aynı yaştaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

İzmir'de tartıştığı çocuk tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Hasan Mahallesi'nde 15 yaşındaki H.Ç.Ç, babası İ.U.Ç'nin evinde, eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartıştı.

U.E.Y, yaşıtı olan kızı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Birimi ekipleri, U.E.Y'yi suç aleti bıçakla gözaltına aldı.

Öte yandan savcının talimatıyla hayatını kaybeden kız çocuğunun babası İ.U.Ç. de gözaltına alındı.

U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğünü bu nedenle bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrılması nedeniyle yalnız yaşadığını, kızının annesi ile yaşadığını, kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini söylediğini, eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarıya çıktığını, döndüğünde ise kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtildi.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Adana'da aranan hükümlü kurbanlık pazarında yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Ankara'da kurban pazar yerlerinde ilk gün yoğunluğu yaşanıyor
13:35
İsrail askerleri, bayram sabahı işgal altındaki Batı Şeria'da 3 kardeşi gözaltına aldı
13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye bayram tebriği
13:33
Van-İran sınırında güvenlik duvarının 173 kilometresi tamamlandı
13:29
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 41 tutuklama
13:35
Diyarbakır anneleri bayram da evlatlarının yolunu gözlüyor
Müzeye dönüştürülen Silahtarağa Santrali, Türkiye'nin elektrik tarihine ışık tutuyor
Müzeye dönüştürülen Silahtarağa Santrali, Türkiye'nin elektrik tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
Sınırda nöbet tutan askere ailesinden bayram sürprizi
Sınırda nöbet tutan askere ailesinden bayram sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ