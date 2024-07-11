İzmir'de Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ile Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin öncülüğünde, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı tören gerçekleştirildi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yaptığı konuşmada, "Srebrenitsa'da 29 yıl önce yaşananlar, barış için teslim olan insanların öldürüldüğü ve dünyanın sessiz kaldığı bir soykırımdır" dedi.

"Yaşananlara hala inanamıyorum"

Mutlu, her zaman 'savaşa hayır, barış ise hemen şimdi' dediklerini söyleyerek, "Soykırımların hepsini lanetledik, lanetlemeye devam ediyoruz. Avrupa'nın, Birleşmiş Milletler'in gözünün önünde yapılan bu katliamı unutmayacağız" sözlerini kullandı.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Cemal Şenel ise katliamların bir daha yaşanmaması ve soykırımın unutulmaması için etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler ile Konak Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper Yağlıdere'nin de konuşma yaptığı törenin ardından katılımcılar, Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyerek denize karanfil bıraktı.