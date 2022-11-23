Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de otomobil tuğla yüklü kamyonla çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: İHA]
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, otomobilin tuğla yüklü kamyonla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında meydana geldi.
İzmir-Ankara kara yolunda seyir halinde olan Serhat K. idaresindeki otomobil, Bağyurdu Mahallesi yan yoldan E-96 karayoluna çıkan O.T. İdaresindeki tuğla yüklü kamyona çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serhat K., olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan kamyon sürücüsü O.T. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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