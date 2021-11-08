Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi Bayındır ilçesinde gözaltına alındı.
Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesinde çalındığı iddia edilen 35 AUN 170 plakalı otomobilin Bayındır ilçesine giriş yaptığını belirledi.
Takibe alınan otomobili Hacı İbrahim Mahallesi'nde durduran ekipler, araçtaki Y.B, Ş.T. ve Y.B'yi gözaltına aldı.
Ekipler, otomobili sahibine teslim etmek için çalışma başlattı.
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