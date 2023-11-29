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Güncel
AA 29.11.2023 16:55

İzmir'de kış lastiği kararı

İzmir'de yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile hususi araçlarda kış lastiği kullanmak zorunlu olmayacak.

İzmir'de kış lastiği kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'in aralık-nisan arasındaki sıcaklık ortalamasının 7 derecenin üzerinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kent genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile hususi araçlarda kış lastiği şartının aranmayacağı belirtildi.

Şehirler arası kara yollarında ise 1 Aralık-1 Nisan 2023 tarihleri arasında, kış lastiği kullanma zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.

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