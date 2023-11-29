İzmir'de kış lastiği kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'in aralık-nisan arasındaki sıcaklık ortalamasının 7 derecenin üzerinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Kent genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile hususi araçlarda kış lastiği şartının aranmayacağı belirtildi.
Şehirler arası kara yollarında ise 1 Aralık-1 Nisan 2023 tarihleri arasında, kış lastiği kullanma zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.