Malatya'da "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Bakanlığın tarıma dikkati çekmek amacıyla düzenlediği ve 81 ilden çekilen ve dereceye girmiş tarım, orman, hayvancılık ile günlük yaşama dair fotoğraflar yer aldığı "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi bir alışveriş merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Talat Tabur, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise farkındalık oluşturma adına 6 kategoride düzenlenen yarışmada yer alan fotoğrafların sergilendiğini belirtti.

Akar, "Sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar tüm Türkiye'de belli bir takvim doğrultusunda sergileniyor. Serginin 13'üncüsünü düzenleniyor. Herkesin geçmişinden bir şeyler bulacağı bir fotoğraf sergisi. Sergiyi 27-30 Kasım tarihleri arasında halkımızın beğenisini sunuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide yaklaşık 80 fotoğraf sanatseverlerle buluştu.