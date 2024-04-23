İzmir'de kamyonetin çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti

İzmir'den Aydın istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Bakırözü yönetimindeki motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki eşi Şule Bakırözü yola savruldu. Şule Bakırözü olay yerinde, Ahmet Bakırözü ise kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü, ifadesinin alınması için Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan motosikletin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aracın çarpması çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.