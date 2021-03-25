Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçak avlanan yaklaşık 700 kilogram kum midyesi denize bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çiğli ilçesinde balıkçı barınağında ele geçirilen kaçak kum midyeleri, yaşam alanlarına bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Sasalı Mahallesi Çamaltı Tuzlası mevkisindeki balıkçı barınağında denetim yaptığı belirtildi.
Denetimde kaçak avlandığı tespit edilen yaklaşık 700 kilogram kum midyesinin denize bırakıldığı, kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.
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