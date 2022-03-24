İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılığa yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Konak'taki bir iş yeri ile depoya baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 415 cep telefonu, 4 bin 830 şarj aleti ve batarya, 1048 şarj aleti ve aksesuarı ile 47 bluetooth kulaklık olmak üzere toplam 8 bin 340 kaçak ürün ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.