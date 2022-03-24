Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
İzmir'de bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 2 bin 415 cep telefonu ile çok sayıda aksesuar ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılığa yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Konak'taki bir iş yeri ile depoya baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 415 cep telefonu, 4 bin 830 şarj aleti ve batarya, 1048 şarj aleti ve aksesuarı ile 47 bluetooth kulaklık olmak üzere toplam 8 bin 340 kaçak ürün ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: İzmir Cep Telefonu
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