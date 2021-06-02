Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurdu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Tire ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Tire Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çalışan bir grup işçinin karın ağrısı şikayeti yaşaması üzerine 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Tire Devlet Hastanesine 14'ü ambulansla götürülmek üzere toplam 28 işçinin zehirlenme şikayetiyle başvuru yaptığı belirtildi.
Çoğu kadın olan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Haberler
- 18:35
- 18:19
- 18:30
- 17:52
- 17:45
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda kaza yaparak ters yöne geçen tır araçlara çarpmadan durdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz