Projenin uygulandığı alanda incelemelerde bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Bölgedeki çalışmaların tarihi dokuya uygun yapıldığını belirten Tanış, projenin tamamlanmasıyla mahallenin çehresinin değişeceğini söyledi.

İlçede hizmet anlamında tarihi günlerin yaşandığını belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Adım adım Hoşabımızı aslına uygun olarak inşa etmeye başladık. Daha yaşanılabilir bir Gürpınar'ın inşası için çalışıyoruz. Bunun için tüm kurumlarımızın işbirliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki projemizin tamamlanmasıyla Hoşap Van'ın cazibe merkezi olacak. Kazanan Hoşap halkı, Gürpınar olacak. Projemizin ilçemize ve tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."