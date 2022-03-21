Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde, hurda toplamak için girdiği metruk binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişi kurtarıldı.
İzmir'de Namık Kemal Mahallesi 425 Sokak'taki metruk binaya hurda toplamak için giren Erdal Özgün (34), binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince enkazdan çıkarılan Erdal Özgün, hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Özgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İzmir
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