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Güncel
AA 19.04.2024 04:36

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

2. Kadriye Mahallesinde K.E, oğulları E.E. ve A.E. ile husumetli oldukları H.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K, silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Polis ekipleri K.E'yi gözaltına aldı. Olay sonrası kaçan E.E. ve A.E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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