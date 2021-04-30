Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir iş yeri ve depoda 576 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yeri ve depoda yapılan aramada 576 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ile deposunda kaçak nargile tütünü bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 bin 710 pakette 576 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
Gözaltına alınan 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Kaçakçılık Emniyet Genel Müdürlüğü
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