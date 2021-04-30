Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehitler için başsağlığı diledi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan askerler Müslüm Toprak ve Mehmet Kırmızı için taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimiz Müslüm Toprak ve Mehmet Kırmızı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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