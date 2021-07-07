Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir apartmanda çıkan yangın sırasında asansörde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.
Zafer Caddesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın çatısında izolasyon sırasında yangın çıktı. Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, elektrik akışının kapanması sonucu bir kişi asansörde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Asansörde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merdivenli araç yardımıyla dışarı çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Binada hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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