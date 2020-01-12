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İzmir'de 9,5 kilogram ağırlığında ahtapot yakalandı12 Ocak 2020 Pazar 11:40 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 11:42
İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçıların yakaladığı 9,5 kilogramlık ahtapot vatandaşlardan ilgi gördü.
[Fotoğraf: AA]
Balıkçı Mustafa Babayiğit'in yakaladığı ahtapotu satın alan balık satıcısı Zafer Ertürk, yaptığı açıklamada, ilk defa bu büyüklükte bir ahtapot gördüğünü söyledi.
Ahtapotların normalde 1 sene yaşadığını bildiği için çok şaşırdığını ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:
"Ahtapotu Mordoğan Balık Mezatı'nda açık arttırma ile satmayı düşünüyorum. Normalde kilosu 50 liradan satılıyor ancak bunun firesi az olacağı için balık restoranları tercih edecektir, en az 500 liraya satılacaktır."
Kaynak: AA