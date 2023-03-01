Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 92 parça tarihi eser ele geçirildi
İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 92 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bayındır ve Torbalı'daki iki adrese baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 20 sikke, 7 mühür, heykelcik ve 64 parça küçük boyutlu metal obje ele geçirildi, 2 dedektöre el konuldu.
Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Adreste bulunan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir
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