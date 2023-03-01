Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bayındır ve Torbalı'daki iki adrese baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 20 sikke, 7 mühür, heykelcik ve 64 parça küçük boyutlu metal obje ele geçirildi, 2 dedektöre el konuldu.

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Adreste bulunan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.