Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Aydın’ın Çine ilçesinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Yeni Mahalle’de Mehmet S.’ya evden 1 ton zeytinyağı, 2 zeytin çırpma makinesi ile 82 ekran televizyonun çalınmasının ardından güvenlik güçleri hırsızlıkları yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin Ata Mahallesi’nde olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, E.E, V.C, Ş.A.H. ve S.S.S’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan malzemeler Mehmet S.’ya teslim edildi.
Etiketler: Aydın
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