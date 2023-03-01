Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sındırgı'da badem ve erik ağaçları çiçek açtı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açtı.
İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde erik ve badem ağaçlarının çiçek açtığı görüldü.
Ağaçların çiçek açtığını görenler, fotoğraflarını çekti.
Gürkan Menekşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçların çiçek açmasıyla renkli görüntüler oluşturduğunu belirtti.
Etiketler: Balıkesir
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