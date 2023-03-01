Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
Yalova'da, jandarma ekiplerinin il genelinde düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik çalışma yürüttü.
Yalova merkez, Altınova ve Çınarcık ilçelerindeki operasyonlarda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 3 dedektör, 6 muhtelif kazı malzemesi ve 11 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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