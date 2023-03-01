Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı
Yalova'da, jandarma ekiplerinin il genelinde düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik çalışma yürüttü.
Yalova merkez, Altınova ve Çınarcık ilçelerindeki operasyonlarda 100 grama yakın uyuşturucu madde, 7 bin 920 adet dolu makaron, 3 dedektör, 6 muhtelif kazı malzemesi ve 11 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Etiketler: Yalova Kaçakçılık
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