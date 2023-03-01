İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yaptığı çalışmada, 3 şüphelinin kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 114 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.