Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yaptığı çalışmada, 3 şüphelinin kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.
Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 114 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Nevşehir
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