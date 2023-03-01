Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Bu kapsamda Bingöl Valiliği, AFAD ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinesinde Binpınar Su, depremin ilk gününden bu yana yaklaşık 1 milyon 700 bin pet şişe suyun bulunduğu 100 tırı deprem bölgesine ulaştırdı.

Binpınar Su Ceo'su Özkan Bingöl, yaptığı açıklamada, yaraları birlikte sarmaya devam edeceklerini belirtti.

Depremin ilk gününden bugüne kadar depremzede vatandaşlara, destekleri sunduklarını, sunmaya devam edeceklerini bildiren Bingöl, "Acılar paylaştıkça azalır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz" dedi.