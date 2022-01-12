Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 5 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Urla'da kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen M.E'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 5 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.E. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık
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