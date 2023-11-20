Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.11.2023 15:27

İzmir'de 2. Ergenli Zeytin Festivali düzenlendi

İzmir'in Bayındır ilçesinde 2. Ergenli Zeytin Festivali yapıldı.

İzmir'de 2. Ergenli Zeytin Festivali düzenlendi
[Fotograf: AA]

Ergenli Mahallesi'nde düzenlenen festival, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, zulüm gören Filistinlilerin yanında olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin İspanya'dan sonra zeytin üretiminde dünyada 2'nci sırada yer aldığını belirten Çankırı, şöyle konuştu:

"Türkiye bu kadar büyük bir hazinesiyle neden birinci olmasın? Bu ürünü daha katma değerli bir hale getirmek hepimizin üstüne düşen bir görevdir. Bayındır'dan çıkartacağımız ürünlerle bu festivallerin sayısını sadece Bayındır, İzmir özelinde değil, uluslararası arenalara da taşıyarak Bayındır'ı daha tanınır bir hale getireceğiz."

İzmir'de 2. Ergenli Zeytin Festivali düzenlendi

Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, Bayındır'da çiçekçiliğin yanı sıra zeytinciliğin de büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise ilçenin tarım ve hayvancılıkta ekonomiye ciddi bir katkı sunduğunu, yaklaşık 4,5 milyon zeytin ağacıyla Ege Bölgesi'nde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri yapıldı.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren üreticilere ödül verildi. Şarkıcı Tuğçe Kandemir festivalde sahne aldı.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Kütahya’da kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:33
Ermenistan, KGAÖ'den yardım taleplerini geri çekti
15:31
Cinsel istismar vakasını gizlemekle suçlanan Almanya Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı istifa etti
15:28
Bilecik'in yüksek kesimlerine kar yağdı
15:45
Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçi Ankara'ya indi
15:21
Lübnan'dan düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'e ait askeri karargahta ağır hasar oluştu
Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı
Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı
FOTO FOKUS
Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı
Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ