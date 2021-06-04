Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tesiste 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Bir tesiste atık ürünlerden kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen polis, belirtilen adreste 16 bin 600 litre karışımlı akaryakıt tespit etti.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Akaryakıt İzmir Kaçakçılık
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