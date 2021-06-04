Futbol takımı yöneticisi tarihi askeri objelerle evinin bir odasını müzeye çevirdi

Yerli ateş, nabız ve kan oksijen düzeyi tespit eden cihaz geliştirildi

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Operasyon düzenleyen polis, belirtilen adreste 16 bin 600 litre karışımlı akaryakıt tespit etti.

Bir tesiste atık ürünlerden kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

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