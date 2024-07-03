İzmir'de 14 aylık bebek anne ve babasının sesini ilk kez duydu

Ukrayna'nın Ujgorod kentinde yaşayan Dynnyk çifti, bebekleri Leia'nın tedavisi amacıyla yakınlarının tavsiyesiyle İzmir'deki özel bir hastaneye başvurdu.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, Leia için biyonik kulak tedavisi önerdi.

Özüer ve ekibi, bebeğe biyonik kulak operasyonu gerçekleştirdi.

"İlk sesten korkan bebeği annesi sakinleştirdi"

Anne Mariana Dynnyk, bebeğinin nihayet anne ve babasının sesini duymasından ötürü çok mutlu.

Bebek Leia Dynnyk, sessiz dünyasının ilk sesini ailesinin eşliğinde duydu. Biyonik kulak cihazında gelen ilk sesten korkan ve ağlamaya başlayan bebek, annesinin seslenmesiyle sakinleşti.

Prof. Dr. Ziya Özüer bebeğin doğuştan ileri derecede işitme engeli bulunduğunu söyledi:

"Biyonik kulakta olumlu sonuçlar alıyoruz.Tıpkı yeni doğmuş bebek gibi sesleri tanımaya başlıyor. Bu süreçten sonra konuşma ve dil gelişimi oluyor. Bu süreç bir yılı kapsıyor."

Baba Oleksii Dynnyk de Türkiye'de kısa zamanda tedavi edilen bebeklerinin duymasından dolayı büyük mutluluk yaşadı.