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Güncel
AA 03.07.2024 09:36

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı

Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Yalova, Bilecik ve Çanakkale'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi kutlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı

Bursa'da vatandaşlar, Milli takım forması giyip Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturdu.

Vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir üst tura çıkmasını vatandaşlar araçlarıyla tur atarak kutladı. Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, Türk Milli Takımı'nın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Maçı kentin farklı noktalarında kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, A Milli Futbol Takımının karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte vatandaşlar, galibiyetin sevincini Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladı. Bulvar üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde Türk bayraklarıyla bir araya gelen taraftarlar, A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu. Bulvar üzerinde araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar korna çalarak tur attı.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir üst tura çıkmasını vatandaşlar coşkuyla kutladı. Karşılaşmayı Zağnos Paşa Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen sporseverler, Türk Milli Takımı'nın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte vatandaşlar, galibiyetin sevincini Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladı. Türk bayraklarıyla bir araya gelen taraftarlar, A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı



Yalova

Yalova ve ilçelerinde meydanlara kurulan dev ekranlardan milli maçı takip eden vatandaşlar, bitiş düdüğüyle birlikte ellerinde Türk Bayraklarıyla galibiyeti kutlamaya başladı. İl merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kurulan ekrandan heyecanla maçı takip eden, galibiyetle birlikte araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, geç saatlere kadar kutlamalara katıldı. Çiftlikköy ilçesinde de sahile kurulan dev ekran sayesinde maçı heyecan içerisinde takip eden ilçe sakinleri, galibiyeti doyasıya kutladı.

Çanakkale

Çanakkale'de A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı Özgürlük Parkı’nda kurulan dev ekrandan izledi. A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya karşısında 2-1 üstünlük elde ederek bir üst tura çıkmasını vatandaşlar sevinçle karşıladı. Vatandaşlar hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla yaşadıkları sevinci, araçlarla konvoy oluşturarak sürdürdü.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Bilecikliler, galibiyeti kentte araçlarıyla tur atarak kutladı.

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Balıkesir Bursa Eskişehir Yalova Bilecik Çanakkale A Milli Futbol Takımı
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