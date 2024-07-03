A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı

Bursa'da vatandaşlar, Milli takım forması giyip Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturdu.
Vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.
Eskişehir
Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir üst tura çıkmasını vatandaşlar araçlarıyla tur atarak kutladı. Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, Türk Milli Takımı'nın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Maçı kentin farklı noktalarında kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, A Milli Futbol Takımının karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte vatandaşlar, galibiyetin sevincini Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladı. Bulvar üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde Türk bayraklarıyla bir araya gelen taraftarlar, A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu. Bulvar üzerinde araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar korna çalarak tur attı.
Balıkesir
Balıkesir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir üst tura çıkmasını vatandaşlar coşkuyla kutladı. Karşılaşmayı Zağnos Paşa Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen sporseverler, Türk Milli Takımı'nın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte vatandaşlar, galibiyetin sevincini Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladı. Türk bayraklarıyla bir araya gelen taraftarlar, A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.