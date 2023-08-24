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Güncel
AA 24.08.2023 19:27

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde "Kitlesel Yaralanma Tatbikatı" yapıldı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü himayesinde yapılan tatbikatta senaryo gereği, Uzundere’de bulunan bir tesiste meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi

Hastanenin Acil Servis Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bilgin, yaptığı açıklamada, tatbikat senaryosunun tam olarak uygulandığını belirterek, "15 dakika gibi kısa bir sürede 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar hastanemize geldi. Hemen müdahale etmeye başladık. Bu sırada hastanemize gelen hasta ve yakınları da tatbikatı gerçek sanarak, bizi izledi." dedi.

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