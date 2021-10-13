Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 8 ve 11 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botların içinde göçmenlerin bulunduğu ihbarları sonrası Sahil Güvenlik bot ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen iki bottaki toplam 70 kişiyi kurtardı.

Ekipler, 11 Ekim'de de Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarının tespiti üzerine Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni daha karaya çıkardı.

Yabancı uyruklu 100 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.