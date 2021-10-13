Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 100 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 8 ve 11 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botların içinde göçmenlerin bulunduğu ihbarları sonrası Sahil Güvenlik bot ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen iki bottaki toplam 70 kişiyi kurtardı.
Ekipler, 11 Ekim'de de Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarının tespiti üzerine Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni daha karaya çıkardı.
Yabancı uyruklu 100 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 20:13
- 20:00
- 20:05
- 19:33
- 19:32
Sıradaki Haber
Manisa'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz