Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında, 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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