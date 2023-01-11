Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-84" ve "KB-4304" botlarının ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Çanakkale
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