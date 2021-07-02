Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 03:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
[Fotoğraf: AA]
İtalya Donanması'na ait Virginio Fasan Fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Fırkateyn, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İtalyan savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi, yaklaşık 2 saat sürdü.
Etiketler: İstanbul Boğazı
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