Tarihi, turistik mekanlarıyla her mevsim yoğunluk yaşanan İstiklal Caddesi'nde Covid-19 tedbirleri kapsamında önlemler uygulanmaya devam ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi zabıta ve polis ekipleri belirli aralıklarla drone ile caddedeki yoğunluğu kontrol etti. Belirlenen kapasite üzerinde ziyaretçi tespit eden ekipler, caddenin girişini bariyerlerle kapatarak yaklaşık 10 dakika yayaların geçişine izin vermedi.

Zabıta ekipleri megafonla yayaları bilgilendirirken aynı zamanda maske ve sigara uyarısı yaptı. Drone görüntülerinde yoğunluğun azaldığı tespit edilince caddeye girişlere tekrar izin verildi.

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluğa göre gün içerisinde zaman zaman ziyaretçi girişinin durdurulacağı öğrenildi.